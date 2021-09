Adiós 'Hoy': Tras 22 años en Televisa, querida actriz los traiciona con TV Azteca y llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Una entrañable actriz, quien estuvo por 22 años en las filas de Televisa al debutar en la televisora cuando apenas tenía 5 años, reapareció pero esta vez en la competencia, en TV Azteca.

Se trata de la querida actriz Andrea Lagunes, quien debutó en la televisora en la telenovela María Isabel en 1997, sin embargo, se hizo más conocida por su papel como la adorable 'Isabel 'Chabelita' Arredondo De Santiago' en Gotita de Amor (1998).

La actriz, quien también fue conductora infantil en el programa Hoy en su edición sabatina junto a Danna Paola, Cristiane Aguinaga y Daniela Luján, participó en algunos melodramas más, hasta el último que fue ¡Vivan los Niños! en el 2002.

¿Por qué dejó las telenovelas? Según ella misma contó para el canal Tlnovelas, fue rechazada de varios proyectos a causa de su físico. Y esque la actriz de 28 años aseguró que productores le negaban papeles juveniles porque se veía mucho más joven de lo que es.

Siempre han dicho que mi cara se ve, o sea, que me veo mucho más chica de lo que soy. Hacía castings para novelas más juveniles y me decían que no, que me veía como niña todavía y no me podían ponerme enamorándome de alguien o cosas más fuertes porque me seguía viendo muy chiquita", aseguró.