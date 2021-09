¡Devastado! Tras veto de Televisa y traición en TV Azteca, querido conductor da terrible noticia

Ciudad de México.- Un famoso conductor y comentarista deportivo, quien fue vetado de Televisa y despedido de TV Azteca tras más de tres décadas ahí por una traición, está de luto.

El periodista José Ramón Fernández anunció a través de su cuenta de Twitter la lamentable muerte de su hermana Ana María y se expresó "muy triste" por lo sucedido, a lo que atribuyó su ausencia en los últimos días.

Ayer falleció mi hermana Ana María, me encuentro muy triste por esta situación y por eso he escrito poco en este medio en estos días. Gracias a todos los que me han llamado y dado muestras de cariño, lo valoro muchísimo. Un fuerte abrazo".