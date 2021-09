Golpe a Chapoy: Entre lágrimas, Bigorra habla de su 'traición' a Bisogno ¡y lo saca del clóset!

Ciudad de México.- La conductora Raquel Bigorra se sinceró con Gustavo Adolfo Infante y reveló todo sobre la supuesta traición a su excompadre Daniel Bisogno luego de que él y Pati Chapoy exhibieran el escándalo en Ventaneando.

Antes de abordar el tema, la conductora habló de sus inicios y su rivalidad con la actriz y conductora de Suelta la Sopa, Aylín Mujica, pues Bigorra terminó casada ¡con dos de sus exmaridos!

Primero, Raquel contó que ella buscaba ser alguien grande en México y por esa razón decidió dejar Cuba atrás. Fue entonces que logró tener cita con Eugenio Cobo para entrar a Televisa, pero él le pidió trabajar mucho en neutralizar su acento cubano.

Finalmente, luego de mucho prepararse, entró al CEA de Televisa donde le tocó compartir las clases con actrices como Sabine Moussier y Alessandra Rosaldo.

Luego de luchar por hacerse un espacio en la televisión mexicana, Bigorra empieza a trabajar y debuta en el canal Ritmoson de Televisa, aunque años más tarde se cambiaría a TV Azteca, donde fue conductora titular en Venga la Alegría.

Luego, Gustavo le pregunta: "¿Eres amiga de Aylín Mujica? ¿cómo le hiciste para casarte con dos exmaridos de Aylín Mujica?", a lo que ella responde sin tapujos, asegurando que todo fue obra del destino.

No... la vida y sus cosas. Cuando yo me divorcio de mi primer esposo siguió mi vida en México y conozco a un cubano rockero (...) Me puse a componer y ya con mis canciones lo busco para armar mi banda. El cubano, que fue mi novio y después me caso, había sido exesposo de esta chava, pero... equis. Nunca hemos ni sido amigas, yo la conozco porque me ha tocado cuidar a sus hijos. El rockero tenía un niño, Mauro, hijo de ella. Entonces con él formé una familia".

Después de 5 años casados, se divorciaron. Como se recordará, de 1993 a 1994, Aylín tuvo una relación con Osamu Menéndez, músico cubano con quien tuvo un hijo. Algunos años después, en 1999, Raquel Bigorra inició un romance con él, mismo que terminó en 2008.

Cuando Raquel estaba ya con su expareja, Mujica se casó con el productor Alejandro Gavira y tuvo un hijo llamado Alex; sin embargo, se separaron en 2008, el mismo año en el que Bigorra se separó de Osamu.

Bigorra se terminó casando con Gavira y tuvieron una hija. Actualmente, ambos siguen felizmente casados, aunque no siempre fue así, pues la conductora recordó el escándalo ella y el conductor de Ventaneando, ocurrido en el 2019.

Bisogno atravesaba un divorcio de la madre de su hija, Cristina Riva Palacio, y acusó a la conductora al aire en el programa de haber vendido sus intimidades a una revista y de haberse puesto en su contra, pese a que eran compadres.

Pati Chapoy confirmó esto e involucró a la cubana en esta supuesta filtración de información privada, y no solo de Bisogno, sino que señaló a Bigorra de haberlo hecho con varios famosos en el medio.

La cubana al fin rompió el silencio ante las cámaras de El minuto que cambió mi destino en Imagen Televisión y contó que cuando sucedió este show mediático ella permaneció callada pero tras meditarlo por meses, decidió sincerarse y contar su verdad.

"¿Eres el monstruo que dicen que eres? ¿eres la bruja escaldufa que a tus compadres los traicionas?", le preguntó Gustavo. Bigorra aseguró que fue víctima de una 'campaña sucia' de parte de quien creía su amigo y el programa en el que trabaja.

Incluso, aseguró que la usaron como una cortina de humo durante semanas para ocultar las verdadera orientación sexual del conductor, pues negó que ella haya tenido algo que ver en la información y fotografías que se publicaron sobre él, pero ellos se empeñaban en echarle la culpa.

Además, la conductora recordó cuando Bisogno, apenas unos días después de que explotara todo, amenazó públicamente en Twitter con revelar el nombre de un supuesto amante, o bien, de su esposo, el productor Alejandro Gavira. Aseguró que esto le dolió bastante, pues ella fue la que se sintió traicionada por él.

Un día leí un tuit donde puso que mi marido me engañaba... ya era, no solo 'queremos destruir no tu vida, sino tu matrimonio'", dijo con lágrimas en los ojos.

Ya Bigorra acababa de hacer declaraciones similares a Chisme No Like hace unas semanas, pues le confesó a Elisa Beristain y Javier Ceriani que todo esto era para presuntamente 'taparle el ojo al macho' y que fue la perfecta víctima ya que todo esto vendía como una historia muy atractiva.

"Fue muy fuerte porque la campaña mediática no fue ni un día ni dos. Era diario y claro, el resto de los programas también retomó la historia, era muy atractiva, como una telenovela: Los amigos y compadres perfectos. La comadre, quien parecía ser buena persona, lo apuñala por la espalda y lo traiciona".

Yo no me di cuenta que fue un show mediático. Yo estaba en shock. Yo no me di cuenta que era 'para taparle el ojo al macho'. Un querido amigo me dijo: 'Raquel esto es una cortina de humo'. Yo no podía ver que era para no dar una explicación de lo otro, que tampoco tiene que dar una explicación; dices: 'sí, me gustan los hombres' y ¿cuál es el problema? No pasa nada", dijo entonces.