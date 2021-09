Golpe a TV Azteca: Gustavo Adolfo Infante llega a Televisa y 'desenmascara' a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Internautas quedaron impactados al ver al conductor Gustavo Adolfo Infante en la competencia Televisa luego de 4 años en el programa De Primera Mano en Imagen Televisión. Y no solo eso, pues en su visita destapó un íntimo secreto de su enemiga Pati Chapoy.

El periodista de espectáculos visitó el programa Más Noche de Israel Jaitovich e hizo fuertes confesiones sobre famosos y hasta reveló su más grande arrepentimiento en vivo.

Resulta que Gustavo Adolfo Infante estuvo en Televisa, de invitado en el programa de Israel Jaitovich de comedia, el cual se transmite en Distrito Comedia y en Las Estrellas", contó el youtuber Alejandro Zúñiga.

Este duro golpe a TV Azteca, empresa donde el conductor trabajó al igual que en Televisa antes de cambiarse a Imagen Televisión, dejó a todos en shock pues apareció junto a la polémica Ninel Conde, cuyo esposo Larry Ramos está siendo buscado por autoridades al escapar de su arresto domiciliario.

En una dinámica en la que le iban a aparecer en pantalla fotografías de varios famosos y el conductor tenía que decir "el mejor chisme" que se supiera de ellos, Gustavo 'balconeó' a varios personajes, entre ellos Enrique Guzmán, Sergio Mayer, Alfredo Adame y Pati Chapoy.

A Sergio Mayer lo llamó "diputeibol" y lo acusó de ser un "metiche" y sobre Enrique Guzmán dijo: "Me tiene demandado penalmente porque Frida Sofía su nieta me dijo a mí en Miami que su abuelo la manoseaba y cuando yo lo pasé me dijo que era un estúpido y un miserable. Yo lo contrademandé y ahora le digo Enrique 'N'".

Sobre Adame, contó que antes eran amigos pero de repente todo cambió: "Me dijo que el 'Rey Grupero' padroteaba a sexoservidoras LGBT+ y que vendía droga. Mando un reportero a la casa de Adame y esta chica trans dijo que ni conocía al Rey Grupero. Me acusó hasta de querer asesinarlo".

Finalmente, el conductor no podía visitar Televisa sin lanzar un fuerte comentario contra Pati Chapoy, pues contó la razón por la que la periodista de TV Azteca se hizo su enemiga.

"¿Es Pati Chapoy? Pero hace 40 años", dijo entre risas al ver la foto de la conductora. Y agregó: "Yo a Pati le tengo un agradecimiento porque yo empecé con ella".

"Trabajé 6 años con la señora Chapoy pero a ella no le gusta la competencia y cuando empiezo a hacer programas similares me empieza a atacar y como yo tengo el hocico muy grande, le empiezo a responder y pues a ella no le gustó", continuó.

Un día, esto nunca lo he dicho, me llegó un personaje con unas fotografías de una persona muy cercana a ella en un lugar y yo las compré... se las mandé de regalo y a partir de ese momento se convirtió en mi enemiga en vez de darme las gracias que salvé a una persona tan cercana a ti Pati".

Se desconoce si el periodista se refería a un familiar o a un colaborador de Pati acerca de esas íntimas fotografías, pero esto era algo que todos desconocían, aunque su rivalidad persiste desde hace años.

Además de todos estos secretos, hizo una fuerte declaración al aire, al confesar cuál ha sido el chisme o comentario del cual más se ha arrepentido de haber dicho.

Uno muy grave, hace muchos años, al papá del 'Temerario' Adolfo Ángel Alba lo secuestraron y yo me enteré y dije: '¿Cómo no lo van a secuestrar si el señor trae un BMW?' y no sé qué... y luego al señor le cortaron un dedo. ¿Sabes cómo me sentí yo por un comentario tan estúpido, sin sensibilidad y empatía?".

Aunque aseguró que le pidió perdón al cantante y este aceptó sus disculpas, comentó que reflexionó sobre lo que dijo en ese programa de radio.

Vivimos en una sociedad y no puedes lanzar una crítica tan a la ligera o una opinión tan estúpida sin bases solo por ganar un poco de rating o más seguidores. El día de hoy lo entiendo pero hace 20 años no lo entendía".

