Televisa lo abandonó: En quiebra y sin trabajo, exconductor de 'Hoy' se confiesa en TV Azteca

Ciudad de México.- Un actor y conductor, quien fue parte del programa Hoy hace algunos años y estuvo durante más de 17 años en Televisa, rompió el silencio en la televisora de la competencia TV Azteca y reveló si está en quiebra como lo indicó su expareja hace unos días.

Y esque Lisardo, quien es padre de María junto a su expareja Lisset, fue exhibido por la actriz ante los medios de no poner ni un peso para la hija que tienen en común, ya que Lisset aseguró que estaba "en quiebra" y desde hace tiempo estaba desempleado.

Aunque la actriz de Televisa aseguró que ella no pensaba reclamar nada porque se llevaban muy bien y tenían una relación cordial, de igual forma dejó al descubierto que el español estaba tan mal económicamente que no le alcanzaba ni para mantener a su hija.

Al respecto, el también cantante apareció en Ventaneando y en exclusiva admitió que sí la estaba pasando mal, pues no tenía ningún proyecto en el canal de Las Estrellas.

Tengo una relación tan bonita con Lisset y la quiero tanto y es tan gran madre que la verdad es que ponerme a replicar este tipo de cosas sería ridículo. Ella y yo no hemos perdido el contacto. Yo le dije desde un principio que la estaba pasando mal y me dijo: 'No te preocupes, ahorita yo estoy trabajando'. y en eso quedamos. Ahora que estoy empezando a trabajar podré empezar a ayudar un poquito más".

Aclaró de igual forma que no está en la ruina, pero sí ha tenido problemas económicos: "No me he desentendido como dicen por ahí, no estoy en bancarrota, pero sí estoy tocado como todos y si paso por malos momentos, ella está ahí para ayudarme".

Finalmente, también aclaró si es verdad que tuvo que recurrir a vender comida española junto a su madre para sobrevivir ante la falta de trabajo e ingresos.

Siempre hemos pensado en vender paellas pero me hace mucha gracia porque la que las hace es mi mamá, yo no tengo ni idea. A mi mamá muchos vecinos le han pedido paellas y fideuás".

El actor contó que aunque no tiene proyecto en Televisa, próximamente espera luz verde junto a sus colegas de Los Caballeros Cantan para poder retomar la gira que dejaron pendiente por Estados Unidos, pero sin Ricardo Crespo, quien sigue preso por presunto abuso contra su hija Valentina.

