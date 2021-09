Tras veto de 'Hoy' y salir del clóset, conductor de 'VLA' exhibe secreto de ejecutivo de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El conductor de Venga la Alegría Alejandro Maldonado, mejor conocido como 'El Yoga teacher', estremeció al relatar lo último que le dijo el ejecutivo de TV Azteca Alberto Ciurana antes de morir.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se recordará, el exdirector de contenidos del Ajusco falleció el pasado 23 de marzo luego de luchar contra el Covid-19. Su muerte fue muy inesperada y dejó en shock a colegas del medio.

En entrevista con la periodista Adela Micha para La Saga, Maldonado reveló un secreto jamás contado sobre la última vez que vio a Ciurana en el Ajusco y estremeció al foro.

Luego de que apor primera vez presentar a su novio en vivo, el medallista olímpico Eduardo Ávila, y 'saliera del clóset', el exconductor del programa Hoy reveló el extraño encuentro que tuvo con el ejecutivo unos días antes de su muerte.

Mientras hablaba de cómo fue su despido de Televisa en el 2018 luego de 8 años en la empresa supuestamente por la salida de otro ejecutivo del canal de quien se dice era su 'protegido', Maldonado recordó cómo fue su llegada a TV Azteca poco después de que llegara Alberto Ciurana y Sandra Smester.

"¿Qué triste lo de Ciurana no?", le dice Adela al conductor recordando su repentino fallecimiento, momento que aprovecha

Increíble, increíble. Lo vi 10 días antes en una junta que teníamos y sin querer a la hora de despedirme, natural... que le dices a alguien: 'Luego nos vemos, cuídate mucho'. Y me detiene y me jala del brazo y me dice: '¿Por qué me dijiste que me cuide?'".

"Y yo le dije.. 'Pues normal, que te cuides'. Y me dice: 'Ah ok pensé que era por algo en particular'. No sé, tal vez pensó que era una cosa de energías pero no, yo no estoy metido en eso".

Yo siempre digo cuando me despido: 'Cuídate'. Siempre", mencionó Adela.

"Ahora será más específico y diré: 'Cuida tu mente'", dijo Maldonado en un intento de evitar que la gente malinterprete sus palabras.

Fuente: Canal de YouTube de La Saga Team e Instagram @alejandro