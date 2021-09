¿Se enamoró de Belinda? Julión Álvarez revela en TV Azteca qué cantante es su 'amor platónico'

Ciudad de México.- El cantante Julión Álvarez no deja de causar polémica en sus apariciones por diversos medios de comunicación, tras su exitoso regreso a los escenarios.

Recientemente, el artista compartió una serie detalles relacionados a su vida personal y profesional, entre los que destacó una fuerte confesión relacionada con famosa cantante.

Fue a través de una entrevista que otorgó al programa Ventaneando en TV Azteca, donde el intérprete de El amor de su vida dijo sentirse atraído por una linda colega.

Cuando fue cuestionado acerca de quién sería su amor platónico en el mundo del espectáculo, el artista reveló que su amor platónico es la cantante de pop, Fey.

Me encantaba Fey. Y ¿sabes qué? a mi me gustan mucho las mujeres que cantan, entonces como cantaba y bailaba, yo la veía y decía 'nooo' ¡me encantaba!...hasta la fecha no la conozco", dijo.