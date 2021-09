¿Se operó? Julión Álvarez revela 'fuerte' secreto acerca de su imagen: "No me quedaba nada"

Ciudad de México.- Julión Álvarez se encuentra pasando por una buena racha en su carrera luego de regresar del veto que le habían puesto en varias plataformas musicales.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Actualmente el cantante se está reintegrando a sus actividades sobre el escenario brindando un nuevo show a su público, mismo que lo tiene hoy en día en la cima del éxito.

En una reciente entrevista para el programa Ventaneando, el nacido en Zacatecas fue cuestionado acerca de algún 'truco' secreto para liberarse de los kilos de más, antes de salir a alguna presentación en vivo.

Me pongo la camisa, pongo a alguien a que le corte por atrás y luego me pongo el saco (ríe)... esta camisa ayer me la compraron, porque no me quedaba nada, oiga", dijo.

Además, confesó que en algún momento a recurrido al uso de fajas, aunque señala no es algo que le agrade en lo absoluto:

Si he usado faja eh, estos me la compran...a mi no me gustan, a mi déjenme a gusto, andar relajado. Andar fajado es una incomodidad... entonces (me dicen) 'Julio, pa' los premios ponte la faja' pero, en cuanto me la ponen, me la quito. No me gusta andar fajado", aseguró.