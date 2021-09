"Su cara ya da miedo": 'Gomita' presume en Instagram nueva cirugía y la comparan con Lyn May

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Araceli Ordaz, mejor conocida como 'Gomita', no la está pasando nada bien debido a que hace algunas horas anunció que había viajado hasta Venezuela para someterse a una nueva cirugía y las críticas no se han hecho esperar, incluso ya la compararon con Lyn May.

A través de distintas redes sociales, la famosa payasita y exconductora de Televisa está siendo 'destrozada' debido a sus múltiples 'arreglitos' estéticos, pues presumió que se había hecho un autoregalo de cumpleaños muy especial.

La hermana de 'Lapizito' y 'Lapizín' confirmó que viajó hasta Caracas, Venezuela, para hacerse la manga gástrica con un reconocido médico y en sus historias de Instagram colocó varias imágenes y videos de su proceso.

Mira el tamaño de tu estómago... está gigante", le dijo el especialista a Araceli.

Hace unos meses, 'Gomita' aseguró que ya se estaba reconciliando con su cuerpo y que no volvería a visitar al cirujano y esta es la razón por la que no ha dejado de recibir fuertes comentarios.,

Ya se mira mal-amasada por tanta cirugía".

Que se siga arreglando... pero la cara".

Que mejor pregunte si hay trasplante de cerebro".

Lyn May versión remasterizada, su cara ya da miedo".

Dios guarde, esta niña un día va quedar en la plancha".

