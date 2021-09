¡Golpe a 'Hoy'! Andrea Legarreta 'abandona' Televisa y destroza a Alfredo Adame ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, apareció en la televisora de la competencia y explotó contra las declaraciones de Alfredo Adame sobre la fallecida productora del matutino, Magda Rodríguez.

La esposa de Erik Rubín fue cuestionada sobre las fuertes declaraciones de Adame sobre Magda y Laura Bozzo, quien actualmente estaría desaparecida y siendo buscada por autoridades, por lo que respondió para el programa De Primera Mano de Imagen Televisión.

Pese a que ya hace casi un año falleció, el polémico actor y expresentador de Hoy no dudó en atacar a la madre de Andrea Escalona pues afirmó en el programa del periodista Jorge Carbajal, En Shock, que la productora presuntamente perteneció a una secta satánica junto a Carlos Trejo.

La conductora prefirió no dar ninguna opinión sobre lo que dijo Alfredo Adame, quien además acusó a Magda de haber estado involucrada en supuestos negocios ilícitos.

¿Qué te digo? En primera, no lo he visto ni lo he escuchado y por otro lado... prefiero ignorar sus comentarios. No, no, no... yo no le mando ningún mensaje. Sinceramente prefiero conectar con cosas lindas, positivas, con respeto, con buena onda y buena energía... la verdad prefiero no comentar", dijo tajante Legarreta.