¿Infiel? Tras 10 años vetada de Televisa, conductora de 'VLA' exhibe secreto de Galilea Montijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora de Venga la Alegría Anette Cuburu habló del terrible veto que le impuso Televisa luego de que se divorciara y lo mal que la pasó antes de su regreso a TV Azteca, además de revelar un secreto de Galilea Montijo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En entrevista exclusiva con el conductor Michelle Ruvalcaba, la exconductora del programa Hoy contó que tras su divorcio de Alejandro Benítez, importante ejecutivo en Televisa, fue vetada de todas las televisoras durante 8 años de su carrera.

Anette tuvo un veto de 8 años de la televisión y regresó de la mano de la fallecida productora Magda Rodríguez a TV Azteca, quien le dio una oportunidad en Club de Eva: "Si no hubiera sido por ella igual y no regresaba", comentó.

Tras finalizar su matrimonio, empezó la pesadilla para Anette. La conductora recordó cómo fue estar vetada de todas las televisoras por orden de su expareja.

Para mí fue terrorífico... porque estar vetado es una estupidez de una empresa que cree que con eso logrará algo positivo para ellos cuando todos necesitan trabajo".

Anette recordó que tenía a sus hijos muy pequeños y no tenía ni siquiera para "comprar pañales", además de que reveló que todos los que creía sus amigos le dieron la espalda.

Estaba en una situación difícil y todos los que venían a comer a mi casa y viajaba con ellos e iba de vacaciones no me tomaron ni siquiera la llamada para entender mi situación y que yo necesitaba ayuda".

"Iba a hacer una obra de teatro y me la cancelaban o iba a hacer un show y me lo cancelaban un día antes del estreno. Llamaba a Televisa y no me contestaban y en TV Azteca no me tomaban la llamada", mencionó.

Anette también aprovechó para agradecer a la conductora de Hoy, Galilea Montijo, ya que aseguró que ella la ayudó mucho para salir adelante y está sumamente feliz de tenerla como amiga.

Para mí empezó a ser una pesadilla, que si no hubiera sido por Galilea Montijo, que amo y adoro con todo mi corazón, nos ayudó durante un año muy complicado y nos sacó adelante ella, no sé qué hubiera hecho".

Sobre su amistad con Galilea Montijo, Cuburu reveló el más grande secreto de la presentadora tapatía:

Ha luchado, pasado por mucho y sufrido mucho. Si se hiciera público a toda la gente que Gali ayuda, se le caerían los calzones a muchas personas. Es un ser fuera de serie, además de su belleza lo mejor de ella es su corazón", dijo

Contó que luego de dos años de ese veto, le llegó una oportunidad en MVS Televisión, que si bien no era en televisión abierta, era una oportunidad para seguir trabajando.

"Jerry Ramírez me llamó y me dijo: 'Queremos que estés aquí, a nosotros no nos interesa la orden que está dando fulano de tal que nadie te contrate, nosotros te queremos porque nos gusta tu trabajo y sumarás mucho a programa' y yo dije sí", expresó.

La presentadora explotó contra Televisa, asegurando que su veto sucedió porque su expareja abusó de su poder: "Hay gente así en la vida... que no tiene corazón y abusa del poder del puesto que tiene no solo para dañarme a mí sino a muchísima gente".

Comentó que su sufrimiento y su situación la hicieron pensar en dejar de vivir, además de que aseguró que tenía que recurrir a pedir prestado y para ella era "muy humillante", por lo que este trabajo en MVS le cayó del cielo.

Sí hubo momentos en los que decía: ¿Cómo para qué sigo viva? No puedo hacer lo que me gusta".

Finalmente, contó que le llamó a Magda Rodríguez, con quien había trabajado en Con sello de mujer a principios de los 2000 y le dijo: "Ayúdame, porque si no me ayudas tú que me quieres no lo hará nadie".

Me llevó con Alberto Ciurana, otra muerte que no he podido dirigir, pero se portó conmigo como un rey y dijo: 'Claro que sí, Anette regresa, adelante... me abrazó, me dijo mucho gusto verte de nuevo, cuentas conmigo. Aquí ninguna llamada hará que te quitemos tu trabajo' y pues también de la mano de Sandra Smester".

Contó que aquellos que le cerraron las puertas la saludan ahora que está de vuelta en la tele pero ella aseguró que prefiere que no lo hagan, pues "no necesito sus saludos para nada, todo se regresa".

Fuente: Canal de YouTube de El Mich TV e Instagram @anetteoficial