Tras 5 años vetada, actriz vuelve a Televisa y directiva la 'humilla'; tendría pleito con Bigorra

Ciudad de México.- El conocido periodista Álex Kaffie informó que una famosa actriz regresó a los foros de Televisa hace unos días y no la pasó nada bien por culpa de la productora del programa Montse&Joe debido a que la invitó el mismo día que tendría a su 'enemiga' Raquel Bigorra.

A través de la columna que escribe para El Heraldo de México, el llamado 'Villano de los espectáculos' detalló que la artista involucrada en este escándalo fue nadie más y nadie menos que Mariana Seoane: "Ella y Raquel Bigorra ¡tuvieron encontronazo! Fue muy desagradable ¡para ambas! coincidir en una reciente grabación de Televisa".

De acuerdo con el periodista, la intérprete de canciones como Mermelada o Niña buena no soportó ver a 'La Bigorra' cantando al lado de La Sonora Dinamita en el programa de Unicable.

Kaffie aseguró que la culpable de la humillación que pasó Seoane fue Raquel Rocha directora de Unicable, a quien no paró de criticar: "¡Tache para Raquel Rocha y el personal responsable de la coordinación de invitados! ¡Ten tantito tacto, Raquel Rocha!".

Durante el 2020 el portal de espectáculos Chacaleo aseguró que Mariana estuvo vetada de Televisa durante 5 años debido a que aceptó trabajar en una serie de Telemundo y explicaron que hasta que el año pasado decidieron retirarle la restricción cuando la invitaron a participar en el reality ¿Quién es la máscara? donde fue la primera eliminada.

Además señalaron que la cantante habló pestes de la televisora de San Ángel tras congelarla y afirmaron que aceptó volver, porque estaba desesperada por no conseguir trabajo: "Arrepentida y sin empleo, Seoane habría buscado de nueva cuenta regresar a la empresa de la que tanto se quejó alguna vez".

Tiempo después Mariana aseguró que su ausencia en la televisión mexicana no se debió a que los ejecutivos de San Ángel hayan interpuesto un veto en su contra y relató que incluso jamás contó con contrato de exclusividad en esta televisora.

La situación es completamente diferente, creo que el tema de los vetos no existe más... fue hace exactamente cinco años, que no salí de Televisa sino que yo he trabajado con ellos durante toda la vida, pero no tenía una exclusividad como tal", dijo para TVNotas.