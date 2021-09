Tras dejar 'Hoy' por 'VLA', famoso conductor exhibe malos tratos en TV Azteca ¿y vuelve a Televisa?

Ciudad de México.- Un polémico conductor, que trabajó en el programa Hoy de Televisa, abrió su corazón y confesó que habría recibido malos tratos en un famoso reality de TV Azteca en el que recientemente participó.

El afamado artista cubano William Valdés, quien ahora colabora en el matutino Venga la Alegría, brindó una entrevista exclusiva a Matilde Obregón para su canal de YouTube y relató que presuntamente el conocido chef Herrera lo discriminó y humilló mientras estuvo en MasterChef Celebrity.

El cantante y también actor aseguró que el juez del concurso culinario "siempre" le "tiró mala onda" y contó que desde el segundo uno que lo conoció, lo quiso hacer a un lado por su nacionalidad e incluso confesó que sí tuvo un encontronazo con este personaje:

'¿Y tú quién eres? Ah eres el cubanito. Celebridad aquí en este país tú no eres. Este país es de mexicanos' y de ahí fue como pausa '¿este señor qué onda?' porque definitivamente no fue broma... sí le dije 'ching... tu madre', no fue al aire pero sí le dije", explicó Valdés.