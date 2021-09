Tras ser abusada, actriz de TV Azteca retomará su proceso legal contra Eduardo Ojeda

Ciudad de México.- La actriz de TV Azteca, Daniela Berriel confirmó que continuará su proceso legal contra Eduardo Ojeda por presunto abuso a pesar de que hace semanas informó que dejaría el caso por falta de recursos para pagar su defensa.

En conferencia de prensa, la artista reveló que trabajará con una nueva firma jurídica y que presentó un amparo federal para intentar hacer que se vuelva a investigar si fue correcto haber dejado en libertad a su agresor en marzo de este año.

Yo di la noticia de que no iba a seguir con el caso, y aun así me sentí triste, me sentí derrotada, sentí que no había esperanza, estamos cansadas que en México no nos sintamos seguras, que en México las cosas queden impunes y es por eso que gracias a Dios pues me puso en el camino a la firma jurídica Díaz y me siento fuerte, porque sé que hay todo para ganar y que esto no va a quedar impune".