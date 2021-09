¡Adiós 'Hoy'! Tras 26 años, Galilea Montijo traiciona a Televisa y da exclusiva a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de 26 años en Televisa, la conductora Galilea Montijo sorprendió al ser vista en las pantallas de TV Azteca luego de cambiar al programa Hoy por Ventaneando.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Y esque la tapatía rompió el silencio ante los micrófonos del programa de Pati Chapoy acerca del escándalo legal en el que está envuelta su amiga Inés Gómez Mont.

A diferencia de Hoy, matutino en el que ha estado durante más de 13 años, Gali habló un poco más acerca de su sentir sobre Inés luego de que surgiera que se giró orden de aprehensión contra ella y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por los delitos de peculado y lavado de dinero.

En entrevista exclusiva para el programa del Ajusco, la tapatía dijo: "Miren chicos, es bien delicado meterse en algo que no sé, o sea no tengo idea. Yo creo que decir algo ahorita se puede malinterpretar. Te puedo hablar solamente desde el amor que le tengo a Inés, a su familia, a sus chiquillos y a mi ahijada. Su familia siempre me ha tratado como familia... la gente que la conocemos sabemos el ser humano que es", comentó.

Y agregó: "De opinar qué es lo que está pasando, mira ella es una mujer guerrera, con mucha fuerza y de mucha fe y espero que este trago amargo pase rápido. Lo único que espero es que ya pase esto".

Al ser cuestionada sobre si le retiraría el apoyo si esto llegara a proceder, recordó cuando ella tuvo 'problemas' con la justicia.

Ay pa... esas cosas no, ni va a pasar, estoy con fe en Dios y la justicia de que esto pase rápido para su familia. A mí en su momento me pasó sobre todo por avisar que tenía un papel extraviado, mejor ni lo hubiera dicho pero pues cuando hay que cumplir, estoy segura que ella lo piensa, hay que cumplir como ciudadana, no solo como figura pública".

Al preguntarle si está en comunicación con Inés, dijo: "Solo puedo decir que estoy con ella, la amo y la adoro porque ella es una mujer de mucha fe". Posteriormente, el reportero le comentó: "¿Obviamente no crees en las imputaciones que se le hacen?" y respondió:

Mira... mejor no digo nada... porque son momentos difíciles, temas difíciles".

Al cuestionarla sobre su supuesto vínculo con Juan Collado, Galilea aseguró que "no tenía idea" pero comentó que Yadhira Carrillo es muy amiga de ella y la adora, por lo que le expresó sus buenos deseos al igual que a Inés: "Le pido mucho a la virgen de Guadalupe que sé que la sacará de esto".

Finalmente, al preguntarle sobre si Gómez Mont volverá a México a enfrentar a la justicia, ya que trascendió que está en Estados Unidos, Galilea respondió que no tiene idea pero "seguramente tarde o temprano sabremos de ella".

Finalmente, ya en el foro de Ventaneando, Pati agradeció a Galilea por la entrevista mientras que Daniel Bisogno aseguró que había "respondido muy bien" y fue muy amable.

Fuente: Canal de YouTube de 'Ventaneando' e Instagram @galileamontijo e @inesgomezmont