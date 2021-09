"Entrega tu gafete": Conductora tiene encontronazo con Andrea Legarreta ¡y la 'corren' de Televisa!

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este martes 14 de septiembre una famosa conductora de Televisa tuvo un encontronazo con la presentadora estelar del programa Hoy Andrea Legarreta, por la que le terminaron pidiendo el gafete de entrada a la empresa.

Quien provocó la furia y molestia de la guapa esposa de Erik Rubín fue nadie más y nadie menos que la polémica periodista de espectáculos Shanik Berman.

Durante la reciente transmisión del matutino Las Estrellas, la famosa mujer de origen europeo hizo enojar a Andy debido a unos comentarios que hizo sobre Mariana Ochoa, quien fue juez del reality que concluyó el pasado viernes Los Chiquillos de Hoy.

Shanik comenzó a decir que la exnovia de Daniel Bisogno llamó "mediocres" a los niños del concurso. Pero en realidad, la cantante jamás ofendió a los pequeños y lo que dijo fue ella quería motivarlos "a nunca ser mediocre".

Les quiero decir algo de Mariana Ochoa ¿se acuerdan de Mariana? la que les dijo a los niños que no fueran mediocres", comenzó diciendo la conductora.

"Así es cómo se hacen los chismes", añadió Galilea Montijo.

Inmediatamente, 'La Legarreta' le pidió que no difamara a la integrante de OV7 pues esas palabras jamás salieron de su boca: "Nunca les dijo mediocres ¡no les dijo mediocres! ella no les dijo mediocres".

Andrea no paró de desmentir la versión de Shanik y le dijo que no contara más con su apoyo para cuando empiece a participar en Las Estrellas Bailan en Hoy, mientras que Gali le advirtió que ya no le permitirían la entrada a Televisa.

¿En dónde lo leíste? es más, presta tu gafete y ya vámonos (a la nota)", comentó la tapatía.

Olvídate de mi voto", le advirtió Legarreta.

