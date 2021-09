Luto en la música: Desconsolada, famosa cantante revela la lamentable muerte de un ser querido

Ciudad de México.- La cantante Becky G compartió desconsolada, la triste noticia de la muere del pilar de su familia, el pasado lunes 13 de septiembre.

Por medio de una publicación en su perfil de Instagram, la artista reveló que su abuelo Miguel, quien emigró de Jalisco a Estados Unidos para brindarle a su familia un mejor futuro, falleció.

Con una serie de imágenes en las que aparece muy joven, cantando junto a su abuelo, quien la admiraba, la reguetonera le dedicó unas conmovedoras palabras.

Como te voy a extrañar mi viejo. Tu sabes cuánto te quiero y cuánto me has inspirado. Aunque me duele un chingo que nunca te voy a poder abrazar de nuevo, Se que dios te ha recibido con brazos abiertos y que tu espíritu está más presente que nunca. Gracias por visitarme en mi sueño, te sentí, te escuché, y estoy de acuerdo Papi. Bendecida y agradecida por todas las experiencias y memorias que tengo contigo. Es por ustedes, mis abuelitos, que soy quien soy y te doy mil gracias por todo lo que me has enseñado y todo lo que has echo y sacrificado para tu familia", escribió.