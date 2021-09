Pedro Sola se 'pelea' con futbolistas de Pumas; Pati Chapoy lo exhibe ¿y lo corre de TV Azteca?

Ciudad de México.- Pedro Sola no cesa a la hora de causar polémica y es que en cada una de sus aportaciones en cualquier medio, el conductor de TV Azteca es juzgado o burlado por el público.

Esta vez fueron sus propios compañeros del programa Ventaneando, principalmente la líder de este, la periodista Pati Chapoy quien puso en evidencia un reciente mensaje que el presentador le envió a su celular.

Resulta que Pedrito Sola, quien se encuentra de vacaciones, tuvo un percance en un hotel nada más y nada menos que con jugadores del equipo Pumas.

Durante el programa de este martes, los conductores hicieron mención de que Pedrito había tenido que quedarse dentro del edificio en el que se hospeda, debido a la llegada de un huracán.

En ese mismo momento, la líder del programa de espectáculos leyó el mensaje que Pedrito Sola mandó al equipo de producción, contando lo sucedido; donde asegura que los deportistas estaban jugando con el elevador, situación que le pareció una grosería.

Parecían adolescentes jugando en el elevador del hotel y se los hice saber y se burlaron de mi por lo de la mayonesa, los semejantes labregones; para peor, con los uniformes oficiales puestos. Ya no dije nada, cada quien se bajó en su piso y ya para sí, me pareció un actitud muy estúpida de los jugadores, muy nacos y mal educados, sintiéndose los reyes del mundo, jugueteando entre ellos, deteniendo la puerta del elevador, como algo gracioso. Sobre todo porque habíamos más personas. Un señor y su hijo, de plano se bajaron. Yo no pude porque me quedé atrás", dijo.