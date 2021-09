¡Shock en TV Azteca! Tras 15 años en 'VLA', conductora confirma su divorcio: "No era feliz"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora de Venga la Alegría Tábata Jalil, quien lleva 15 años en el matutino y 23 años en TV Azteca, dejó en shock con sus declaraciones al hablar como nunca antes de su vida personal, tema sobre el cual se había mantenido hermética en el pasado.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Tábata dejó en shock a todos al abrir su corazón en una entrevista con su compañero Ricardo Casares pues rompió el silencio y confesó que estuvo casada y se divorció por una fuerte razón. ¿Hubo infidelidad?

Al responde a la pregunta sobre si le gustaría formar una familia tradicional y si se veía "casada y con hijos", confesó:

Ya estuve casada alguna vez, no funcionó. Fueron 5 años de novia y 5 años de casada. Yo no era feliz y él tampoco y pues se terminó".

¿La razón? Tábata descartó alguna infidelidad y reveló que se separaron ya que esta persona le puso condiciones para formar una familia y una de ellas era abandonar su carrera, ante lo que se negó.

"Hubo una conversación en la que me dijo: 'Si quieres un bebé será por inseminación' y yo le dije: '¿Por qué si estoy joven y puedo hacerlo?' y me sacó una lista y dijo: 'Si vas a querer tener a un bebé, esto voy a hacer yo, yo no voy a hacer esto y tú tendrías que dejar tu trabajo' y dije: 'No, yo estoy realizada como estoy, quiero seguir trabajando y no tengo porqué sacrificar mi felicidad o profesión'. Dije: 'No, con él no es' y se acabó esa relación sin problemas".

Un día llegamos, lo vi, me vio y me dijo: '¿Estás feliz?' y le dije 'No, ¿y tú?', 'Tampoco'. Oye, ¿y si nos divorciamos? Va", recordó.

La conductora confesó que sí se ha vuelto enamorar pero es complicado pues es un hombre extranjero, además de compartir que ella es una persona que "ama con todo el corazón" y "no hay medias tintas".

Sí, estoy feliz... estoy complicada porque él es un extranjero, viaja mucho y de repente no está aquí pero fue la persona con la que pude hacer clic. Nunca pude hacer clic con un mexicano, fue muy difícil, me veían como una competencia latente... era muy difícil que aceptara que tuviera éxito y un camino".

"¿Te gustaría ser mamá?", le preguntó Casares, a lo que Jalil dijo que sí y que a sus 42 años lo tiene muy pensado pero no lo ha hecho aún ya que "es muy desgastante" el estrés al que sometería a su cuerpo, por lo que no descarta una inseminación o adoptar.

Me encantaría pero se me hace que será de otra forma, quizás tenga que inseminarme de forma artificial o adopte a un bebito, pues hay muchos que no tienen un hogar".

Finalmente, contó que ese tema de la maternidad es delicado para ella y sí le pega hablar de eso.

Si digo: 'A mí sí me encantaría ser mamá' ¿pero cómo, con quién? Entonces tal vez acabo siendo de las mamás solteras pero por inseminación".

Fuente: Instagram @vengalaalegriatva y @tabatajaliloficial