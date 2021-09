Tras 18 años vetada de Televisa y ser dada por muerta, querida actriz reaparece ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- María Antonieta de las Nieves, recordada por su icónico personaje 'La Chilindrina', apareció en la competencia de Televisa luego de casi 20 años vetada por un problema legal e hizo una angustiante confesión. ¿Se fue a TV Azteca?

'La Chilindrina', personaje con el cual triunfó en El Chavo del 8 y Chespirito en el canal de Las Estrellas desde 1971 hasta que fue sacado del aire por problemas con los derechos, lleva 18 años vetada de la televisora en la que saltó a la fama.

A ocho años de que la actriz ganara un juicio de manera definitiva a Televisa y Roberto Gómez Bolaños por la autoría de su personaje, confesó el año pasado que aún sostiene un pleito legal con Televisa por más de 20 años de regalías del programa.

Después de lo de Chespirito y que me dieron la resolución de que 'La Chilindrina' no la puede utilizar nadie más que yo, mi relación con Televisa se acabó, y ahorita lo que se está peleando es lo que supuestamente me deberían dar de regalías por todo lo que pasan del programa y a mí nunca me han dado un centavo".