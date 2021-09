VIDEO: 'Chisme no Like' saca del clóset a esposo de famosa conductora de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los conductores del programa Chisme no Like de nueva cuenta desataron un fuerte escándalo pues en plena transmisión en vivo de su programa en YouTube sacaron del closet al esposo de una famosa conductora de Televisa.

El conocido periodista Javier Ceriani aseguró que Víctor Álvarez Puga, quien es marido de la presentadora Inés Gómez Mont, sería bisexual y que habría tenido algo qué ver con Sergio Castro López, empresario que es investigado por emisión de facturas falsas y la creación de empresas fachada.

Es un hombre con un pasado turbulento porque fue socio de Sergio Castro López, el rey del outsourcing", explicó el argentino.

Desde hace algunos días se reveló que la exintegrante del programa Ventaneando y el padre de sus hijos menores cuentan con una orden de aprehensión en México por supuesto lavado de dinero.

El presentador aseguró que el esposo de Gómez Mont tuvo algo más que solo una sociedad con Castro López, quien es investigado por la UIF por una presunta red de empresas 'fantasma' y de 'outsourcing' dedicadas a delitos de evasión fiscal y lavado de dinero.

Víctor Álvarez Puga y Sergio Castro López tenían edecanes, querían rodearse de mujeres bonitas y jovencitas en esas oficinas que tenían en Santa Fe para cautivar a socios y caerles encima con trampas. Pero no sólo mujeres, aparentemente Sergio Castro López también traía muchachitos", añadió.

Ceriani afirmó que el 'Rey del outsourcing' tendría cierto gusto por Puga y añadió: "Le gustaba tener muchachitos alrededor. Entre esos muchachitos tenía a su preferido: el marido de Inés Gómez Mont".

Cabe resaltar que la información brindada por el programa Chisme no Like no está confirmada por ninguno de los involucrados, por lo que solo permanece en calidad de especulación.

