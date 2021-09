Cantante Alexander Acha se lanza contra el aborto y recibe fuertes críticas en las redes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cantante Alexander Acha se manifestó en contra del aborto, y alentó a la sociedad y a las autoridades a debatir al respecto, sin criminalizar a las mujeres, pero brindando protección a los niños.

A través de su cuenta de Instagram, el hijo de Emmanuel opinó que la mujer que aborta no merece ir a la cárcel, pero el hijo tampoco merece lo que él llamó "la pena de muerte".

"¿Cómo conciliar lo que es justo para ambos? Hace falta un diálogo con respeto y apertura que proteja a ambas partes. Sin religión, sin odio, sin intereses egoístas, con ciencia y conciencia", opinó el hijo de Emmanuel, quien acompañó su reflexión con un par de fotografías en las que aparece afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de México, donde la semana pasada se despenalizó el aborto.

Acha aseguró que el aborto no resuelve problemáticas como los ineficientes procesos de adopción, ni previene un abuso, ni tampoco resuelve la inseguridad que sufre la mujer.

El aborto no resuelve la ineficacia de los procesos de adopción, el aborto no previene una violación ni resuelve la inseguridad que sufre la mujer, no resuelve el machismo que la somete, el aborto no resuelve el problema de los niños en la calle, el aborto no previene un embarazo no deseado… Cada uno de esos problemas necesita soluciones concretas. Es verdad. Pero el aborto no resuelve ninguna de ellas", se lee.

Alexander pidió a las autoridades encontrar soluciones a estas problemáticas e invitó a que no se le de a la sociedad "atole con el dedo", pues el aborto, consideró, es una salida fácil, pero no es una solución.

"Queridos gobernantes, magistrados, diputados y senadores: el aborto es la salida fácil, pero no es una solución. Como sociedad no merecemos “atole con el dedo”, merecemos que se tomen el tiempo e inviertan los recursos y el esfuerzo de encontrar soluciones integrales, no paliativos.

Recibe fuertes críticas

Las palabras del cantante se difundieron rápidamente por las redes sociales, por lo que los comentarios que no estaban de acuerdo con él no se hicieron esperar:

Que aborte quien guste abortar. No es nuestra decisión ni mucho menos tenemos por qué opinar de algo que nosotros como hombres no practicamos. Mientras no sea tu vida no tienes por qué decidir por los demás.

¿Quién dijo que el aborto pretendía resolver la ineficacia del proceso de adopción? La maternidad será deseada o no será".

Tú no tienes aparato reproductor femenino, no estás en vulnerabilidad y no entiendes el tema. Bájate del privilegio y piensa que hay muertes de mujeres por practicar abortos clandestinos".

Ojalá esto que dices evitara el aborto, pero no lo ha hecho por siglos, ni lo hará. Es un tema mucho más complejo que "dalo en adopción".

Ante las críticas de varios cibernautas, Alexander Acha escribió un tuit en el que pidió "tolerancia y respeto a la diversidad de pensamiento".

Fuente: El Universal