De TV Azteca a la ruina: Tras vender su ropa para sobrevivir, actriz de Televisa ¡lo perdió todo!

Ciudad de México.- Tras ser confirmada como jueza en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy y cambiar las filas de TV Azteca por Televisa, Lolita Cortés sorprende al hacer tremendas declaraciones en Ventaneando.

La implacable 'Juez de hierro', quien saltó a la fama en el reality musical del Ajusco La Academia, se expresó muy molesta y decepcionada ante los medios de comunicación al hablar de su exsocio Paco Lalas.

Lolita reveló que luego de mantener una muy cercana relación laboral y de amistad con Lalas, con quien fundó Teatro en Corto en 2014 y abrió la academia de actuación Lolita Cortés en 2016, esta llegó a su fin en medio de acusaciones de fraudes y robo de su patrimonio.

En entrevista con el programa de Pati Chapoy, la actriz y cantante acusó a Lalas de haberse quedado con todo, pese a que al inicio ella invirtió una importante suma en el proyecto.

"No tengo nada que decir, por el momento le deseo a la gente lo que se merece (...) Fueron sueños y fue una vida... llevo 42 años en el teatro y lo mínimo que quería era dejar un granito en una persona, pero hay gente que ve esto de otra manera (...) ¿pero sabes qué? estoy de pie y voy con todo".

Poco después no pudo ocultar su tristeza y se sinceró, asegurando que se quedó sin nada.

Estoy muy desilusionada, porque lo puse antes que a mi familia. Toda mi familia y amigos me dijeron lo que iba a pasar. Jamás pensé que esto iba a suceder porque no crees que las personas sean así. Él fue parte de mi familia, le di todo y más y él se quedó con todo ... ese fue mi error".

Contó que su labor era artística y ellos se ocupaban de todo lo demás pero reiteró que "hay malas semillas" en las personas y que fue un abuso de poder y de confianza.

Hubo cosas que dijo de mí terribles pero a mí, no después, a mí. 'Por favor, no puedo vender tu show, la gente no te quiere, tú ya no cantas, ya no funcionas'", recordó al borde del llanto.