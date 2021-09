¡Fue indigente! Tras perderse en drogas y veto de Televisa, actor llega a 'Hoy' y corren a conductor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor de Televisa, quien confesó que cuando se hundió en adicciones terminó como pordiosero vagando por las calles, regresa al programa Hoy y 'corren' a conductor que estaba ocupando su lugar.

Se trata del primer actor Carlos Bonavides, mejor conocido como su personaje 'Huicho Domínguez' en la telenovela El Premio Mayor. El comediante se integró al programa Hoy de nueva cuenta luego de que participara en la primera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy junto a la desaparecida Laura Bozzo.

Bonavides, de 80 años, confesó en 2019 para el programa Ventaneando de TV Azteca que sus vicios lo hicieron hasta vivir como indigente, pues terminó durmiendo en las calles.

Siempre estaba en las nubes, siempre estaba perdido. Llegué a estar en las calles como vago, como pordiosero. Me he recuperado y quiero dar este mensaje", dijo.

Al preguntarle sobre si llegó al grado de dormir en la calle y no tener qué comer, el actor comentó: "Peor... si yo te platicara.... mucho peor. El alcoholismo y la drogadicción son enemigos que hay que afrontarlos con valor".

El actor actualmente está 100 por ciento recuperado y lleva más de 10 años sobrio: "Las adicciones te llevan a un fracaso general, pero si tocas fondo, el ser humano se muere o se va para arriba (...) llevo más de 10 años de no drogarme y no alcoholizarme, he estado en sobriedad gracias a mi esposa e hijo".

Incluso, en el programa Hoy contó que perdió todo su dinero debido a sus vicios y recordó todas las veces que deliraba y hasta se le aparecía el diablo en sus alucinaciones: "Tan grave me vi que salí de la clínica a tomar y drogarme (...) todo me lo metí".

En plena pandemia, el comediante sorprendió al revelar que ya no le daban trabajo debido a su avanzada edad y se sentía discriminado, pues contó que no se concretó su invitación al programa de Israel Jaitovich por esta razón.

Se me hace injusto que por la edad ya no den trabajo; con ese pensamiento estamos fritos. En cualquier condición o circunstancia hay que respetar la edad, y si estás enfermo, cuidarte y protegerte".

Luego de esto, se dijo que había sido vetado de la televisora por sus palabras, sin embargo, al parecer este fue levantado pues en 2021 se integró al programa Hoy para competir en el reality.

Ahora, Bonavides sorprendió al regresar al foro como crítico en los castings para la segunda temporada, reemplazando al conductor Lambda García, quien fue sacado del panel, pues estaba en su lugar el día anterior.

¿Será que Bonavides se integra de planta al programa o solo al reality? Habrá que esperar para ver si el primer actor se queda o se va de la televisora, en la que lleva más de 40 años de trayectoria.

