¿Infiel a Erik Rubín? Tras veto de 'Hoy' e irse a TV Azteca, Anette Cuburu exhibe a Andrea Legarreta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora Anette Cuburu, quien fue vetada de Televisa y TV Azteca luego de divorciarse de un alto ejecutivo de San Ángel, rompe el silencio y exhibe la peor cara de Andrea Legarreta, además de hablar de Venga la Alegría.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En entrevista exclusiva con el conductor Michelle Ruvalcaba, la exconductora del programa Hoy, habló de su regreso a TV Azteca luego de un veto de 8 años, cómo se lleva con sus compañeros en el matutino del Ajusco y su rivalidad con Andrea Legarreta.

Anette recordó los chismes que le han inventado en su carrera, como cuando la vincularon sentimentalmente con Raúl 'El Negro' Araiza y de las críticas que recibió durante su participación en el reality ¡Quiero Cantar!, de donde salió voluntariamente el viernes pasado.

Hay unos que lloro y otros que me dan risa... me importa muy poco lo que opinen de mí, sobre todo desde que soy mamá pues mientras ello sepan quién es su mamá, nos reímos de lo que la gente pueda decir (...) lo que sí me enoja es cuando se meten con mis hijos porque ellos no son figuras públicas, de mí que digan lo que quieran".

Como se recordará, Anette entró al Ajusco en 1998 y se fue a Televisa donde estuvo unos años en el programa Hoy, sin embargo, fue vetada durante 8 años de la televisión luego de divorciarse en 2011 de Alejandro Benítez, quien ordenó que no le dieran trabajo en ningún lado.

Afortunadamente, Anette contó que cuando estaba en TV Azteca se hizo muy amiga de Magda Rodríguez, fallecida exproductora de Hoy, y fue ella quien le dio una oportunidad para que regresara al Ajusco.

Magda me habló para el 'Club de Eva', que lo inventó Andreita, esa es la realidad. Casi casi iba a ser productora con ella".

Anette además se desvivió en halagos por el productor de Venga la Alegría Diógenes Lluberes y el dueño de Azteca, Ricardo Salinas Pliego.

Yo era su fan (de Dío) y decía: 'algún día me tengo que ir a vivir a Miami a trabajar con ellos' y Dios es tan grande que me los trajo a México para trabajar con ellos (...) Yo oigo a Ricardo Salinas Pliego y se me caen los calzones, es un hombre muy brillante y sus hijos absorbieron eso".

También habló de su llegada a Todo un show con Laura G y Roger González cuando terminó Club de Eva tras la salida de Magda de la empresa, pues fue en ese año que se fue a Televisa a producir Hoy, y cómo fue que la llamaron para ser titular en Venga la Alegría.

Me llamó Sandra Smester (directora de contenidos) y me dijo: 'Te voy a sacar porque necesito que entres de conductora titular e 'Venga la Alegría porque Ingrid (Coronado) renunció'... Me quedé muda".

Al hablar de la convivencia con sus compañeros en el matutino, se sinceró y dijo: "Nos llevamos no bien, lo que le sigue... son unas carcajadas, contamos unos chismes que nos sacarían del país yo creo".

Cuburu también halagó al 'Capi' Pérez y aseguró que es alguien muy responsable y lo admira, además de expresarse feliz de que también pueda estar en el programa Al Extremo con Carmen Muñoz.

Finalmente, luego de que revelara tanto en sus redes como con Mara Patricia Castañeda que nunca se llevó bien con Andrea Legarreta porque "ella sabe bien lo que hizo", abordó el tema de nueva cuenta y la hizo pedazos.

Luego de que en el 2019 se filtraron unas grabaciones donde Alfredo Adame afirmaba que Legarreta le era infiel a Erik Rubín ya que tenía como supuesto amante a un alto ejecutivo de Televisa que la protegía, Anette confesó entre líneas en el pasado que Legarreta siempre la trató mal sin importarle que ella estaba casada entonces con Benítez, lo que dejaba en evidencia su poder en la televisora.

"Mira, a mí me gusta hablar de cosas positivas en la vida y no de otras personas. No tengo ninguna relación con mucha gente, no solo con ella y así soy feliz y así hemos decidido vivir... han pasado tantos años, estuve en hoy hace 14, 15 años... ha pasado una eternidad. Sé que la gente le gusta saber el chisme pero yo nunca he sido figura pública que base mi carrera en eso", mencionó.

La conductora se mostró con cero interés de alguna vez dirigirle la palabra a la conductora de Hoy, pues asegura que ella solo quiere "cosas positivas" en su vida.

Yo no tengo ninguna relación con ella ni me interesa tenerla y nada más, hasta ahí", dijo.

Por otro lado, Legarreta nunca se ha pronunciado sobre esta enemistad con Cuburu, quien es íntima amiga de Galilea Montijo. Además, acusó a Adame de violencia de género por las fuertes acusaciones que hizo de ella y aseguró que todo era falso.

Fuente: Canal de YouTube de El Mich TV e Instagram @anetteoficial y @andrealegarreta