Irina Baeva responde a las críticas por su relación con Gabriel Soto: "Ya no me pongo nerviosa"

Ciudad de México.- Irina Baeva y Gabriel Soto reaparecieron juntos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México después de pasar unos días de ensueño en Nueva York.

La pareja aprovechó su encuentro con los reporteros para seguir presumiendo su romance y asegurar que pese a todo su relación sentimental está mejor que nunca.

No puedes dejar de vivir tu vida y disfrutar de las cosas y dejar de hacer las cosas solamente porque alguien va a opinar en la televisión o porque alguien va a decir cosas", expresó la rusa manifestando que los señalamientos en su contra por su noviazgo con Gabriel han disminuido.

De la misma manera, confesó que ahora puede enfrentar los cuestionamientos de la prensa de otra forma, y por eso ya no los evade como en otras ocasiones.

Es mi vida, es la única que tengo, la estoy disfrutando y realmente creo que eso también lo he aprendido a lo largo de este tiempo y por eso ya no me pongo nerviosa cada vez que los veo".