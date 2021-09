¡Luto en Televisa! Exactriz de TV Azteca, afligida por la muerte de un ser querido: "Es duro"

Ciudad de México.- La noche del pasado martes, la conductora de Televisa, Mariazel conmovió a sus seguidores en redes sociales al revelar una triste noticia.

Fue por medio de su perfil de Instagram donde la famosa exactriz de TV Azteca compartió una fotografía junto a su perrita quien acababa de morir.

Con un emotivo mensaje, la integrante de 'La familia disfuncional' en el programa Me Caigo de Risa, detalló su sentir hacia 'Mona', su perrita de 17 años de edad.

Mi Mona, hoy te despido con mucho dolor en mi corazón, te encontré hace 17 años, en realidad tú me encontraste a mi. Cuando salí de casa de mis papas, solo te llevaba a ti y dos maletas, me viste convertir en esposa, en mamá, me viste cumplir sueños. Fue duro verte envejecer, es duro saber que ya no estarás. Dejas un hueco muy grande en esta familia, tú familia por la que siempre serás recordada", escribió.