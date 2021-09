"Puro fuego": Irina Baeva y Gabriel Soto hacen esto desde Nueva York y dejan en shock a Instagram

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- De nueva cuenta los artistas de Televisa Gabriel Soto e Irina Baeva lograron apoderarse de la atención en las redes sociales y en los medios debido a que dejaron México desde hace unos días y tras cancelar repentinamente su boda.

La feliz pareja anunció apenas a mediados del mes de agosto que su enlace matrimonial, programado para finales de este 2021, no se realizaría. Sin embargo, no fue porque hayan decidido separarse o que el amor se haya terminado, sino en realidad no podrían celebrarla porque ambos tenían proyectos en puerta.

Uno de estos era su viaje a la ciudad de Nueva York, a donde se cree que acudieron para tratar temas relacionados a su inversión en la bolsa de valores. Sin embargo, tanto Baeva como Gabriel no han dejado de pasear por este lugar y se han sacado las mejores fotos.

La tarde de ayer martes la actriz y modelo nacida en Moscú, Rusia, aprovechó su cuenta oficial de Instagram para compartir una nueva instantánea con su futuro esposo. El galán de telenovelas aparece con un 'look' totalmente negro y con tenis blancos, mientras que ella luce un top y tenis blancos y un pantalón verde militar, además de lentes para el sol.

La publicación de Irina se convirtió en toda una sensación y hasta el momento ya cuenta con más de 32 mil Me Gusta además de que no han parado de recibir mensajes de cariño y elogios.

Fuente: Instagram @irinabaeva y @gabrielsoto