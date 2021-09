"Salgo del clóset": Tras veto de Televisa y sin exclusividad, famosa actriz ¡se declara gay en vivo!

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas, quien estuvo durante más de 25 años en Televisa, provocó revuelo en el programa Montse & Joe al mencionar públicamente que "salía del clóset".

Se trata de la actriz y cantante Mariana Seoane, quien regresó a Televisa luego de haber sido vetada por irse a Telemundo a grabar series como El Chema y El Señor de los Cielos, pese a que tenía un contrato de exclusividad que se lo impedía.

Luego de debutar en la televisora de San Ángel en 1995 en la telenovela Retrato de familia y haber participado en melodramas como Amor gitano, Atrévete a olvidarme, Tormenta en el paraíso, Por ella soy Eva y La Tempestad, la actriz decidió irse a Telemundo, sin embargo, se quejó porque luego de terminar su exclusividad, aún debía pasar un año para estar en otra televisora.

Luego de sus polémicos comentarios, la actriz de 45 años fue vetada de Televisa, sin embargo, en 2020 regresó y participó en ¿Quién es la máscara? como una de las 'enmascaradas'.

Ahora visitó el programa conducido por Yolanda Andrade y Montserrat Oliver Montse & Joe y dejó en shock con sus palabras.

Como tenían de invitada en el foro a un imitador de María Félix, 'La Doña', y al de 'Cantinflas', Yolanda recordó la vez que la legendaria diva le besó la mano a Montserrat y la invitó a tomarse una copa de champagne a su casa.

Todos empezaron a especular que era porque a 'La Doña' le gustó Montserrat, sin embargo, ella dijo que en ese entonces estaba "bajo el yugo de Yolanda" y no la dejó ir. Mientras todos le reclamaban a Andrade, ella se defendió.

No. Ya hablando en serio, yo le dijo a la Montse: 'Vamos' y me dijo: 'No a ti no te estoy invitando'", mencionó entre risas.