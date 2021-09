¿Se va a TV Azteca? Tras 11 años en Televisa, actriz los 'traiciona' y exhibe lo peor de San Ángel

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien tiene más de 11 años de trayectoria en Televisa, traicionó a la empresa y confesó en un conocido programa que es lo peor de trabajar en este lugar.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La artista que decidió sincerarse sobre los malos manejos que hay en la televisora fue nadie más y nadie menos que la estrella juvenil Jade Fraser, quien actualmente forma parte del melodrama Vencer el pasado en el canal de Las Estrellas.

La originaria de Guadalajara ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa cuando apenas tenía 17 años y desde entonces, comenzó su carrera llena de éxitos pues ese mismo año participó en la telenovela Niña de mi corazón (2010). Posteriormente, tuvo la oportunidad de formar parte de otras grandes producciones como Abismo de pasión, La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho, Vencer el miedo.

La joven de 28 años brindó una entrevista al programa Fórmula Espectacular y aquí relató que en varias ocasiones la han rechazado de proyectos por su apariencia física y no cumplir los estándares de mujer 90-60-90.

Es triste que si no estás flaquita no puedes trabajar, que si no eres güera no puedes trabajar, que si no tienes ojos claros entonces no te pueden dar un gran papel en la empresa", confesó.