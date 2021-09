¿Traición en la familia? Actriz de TV Azteca 'hunde' a Enrique Guzmán y defiende a Frida Sofía

Ciudad de México.- La actriz de TV Azteca Sylvia Pasquel se pronunció sobre las palabras de Enrique Guzmán, padre de Alejandra Guzmán, luego de que se refiriera a la muerte de Natasha Moctezuma como "karma" para su nieta Frida Sofía, quien lo denunció por abuso.

Durante su encuentro con la prensa en el estreno de una película en la Ciudad de México, la hermana de 'La Guzmán' rompió el silencio luego de que la expareja de su madre Silvia Pinal contestara que "el karma es el karma" tras ser cuestionado sobre la muerte de la media hermana de Frida.

Aunque no quiso entrar en polémica, sí mencionó su rechazo a las palabras de Guzmán, pues asegura que perder un hijo es algo "muy difícil de superar". Como se recordará, la actriz que aparece en la serie del Ajusco Un día para vivir perdió a una hija hace más de 30 años.

Yo no tengo nada que opinar al respecto, yo te digo que como madre es muy difícil superar una pérdida de un hijo, se dice viudo, se dice huérfano, pero no hay una palabra que denomine a una mamá o un papá que pierde un hijo, y para mí eso es algo muy lamentable, no voy a opinar respecto a las opiniones de otra persona", dijo tajante.

De la misma manera, la actriz confesó que hasta este momento su sobrina Frida Sofía no se ha comunicado con ningún integrante de la familia Pinal, aunque aprovechó el momento para enviarle un mensaje a la joven.

No sé, no se comunica con nosotros la verdad, no sé, supongo que triste, el día que Frida quiera acercarse yo con los brazos abiertos la recibo porque yo no tengo nada en contra de ella, simplemente respeto que no quiere estar con nosotros", manifestó.