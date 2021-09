Tras 21 años sin estar en relación, polémica conductora de Televisa presenta a su novio

Ciudad de México.- La actriz y conductora, Lolita Cortés fue captada en compañía del productor Elías Ajit, quien es su nueva pareja, tal y como lo mencionó para el portal de espectáculos TV Notas.

Puedo decir que ahora tengo lo que tanto he pedido y que siempre he soñado, con una persona tan especial y un hombre al que siempre he admirado, además de que ha sido un gran maestro mío... estoy muy contenta", dijo.

En su mensaje la presentadora dijo que está perdidamente enamorada del productor, a quien desde tiempo admira, por lo que no dudó en dedicarle algunas emotivas palabras.

Por otra parte, ella confesó que de desde hace 21 años no tenía pareja, pues desde su separación con su exmarido ella dijo que ya no tendría a nadie, sin embargo, con el paso del tiempo tuvo que cambiar de opinión.

Por ahora la también cantante se encuentra en las grabaciones del video de la canción Sedúceme, la cual está a cargo de su excuñado Áxel Sánchez, quien fuera pareja de Laura.

Estoy muy agradecida con Dios y con la vida porque no he parado de trabajar. Sobre este proyecto, mi excuñado Axel Sánchez, quien es un maravilloso cantante y compositor, me llamó para que realizara una colaboración en el tema musical del reality show Iconic Drag Fashion Week y, en cuanto escuché el tema, me encantó, más por ser temática drag", finalizó.