Tras 29 años en Televisa y 'desaparecer', actriz revela bisexualidad y 'romance' con otra mujer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algunos días la famosa actriz Nailea Norvind, quien tiene 29 años de trayectoria en Televisa pero tiene un par de años sin hacer novelas, causó tremendo revuelo al confesar que consideraba que ser bisexual estaba dentro de ella.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda en su canal de YouTube, la villana de la telenovela Quinceañera habló sobre su hija Tessa Ía , quien publicó una foto dándose un beso con la cantante Marian Ruzzi con la que se desataron especulaciones de que la joven era bisexual.

Totalmente adhoc a las Norvind, la bisexualidad ha estado en nuestra familia... no sé si mi abuela, yo creo que mi abuela no nos quiso contar, mi mamá era una mujer bisexual, yo pues solo me han conocido parejas hombres pero siento la bisexualidad dentro de mí porque tenemos lo femenino y masculino dentro de nosotros", declaró.

La actriz de éxitos como Cuando llega el amor o Para volver a amar, quien se retiró de las novelas durante 8 años porque se casó pero volvió luego de su divorcio en 1998, se encontró con diversos medios de comunicación hace algunas horas y aclaró todo sobre la bisexualidad.

Lo dije muy como… lo es, natural, no es que yo esté siendo alguien nuevo ni diferente, ni he tenido una relación con una mujer o algo, nada más digo que la bisexualidad, y lo repito, está en mí, y me da mucha risa la respuesta que le han dado los medios, eso es ¿no?, ¡viva todo!, ¡viva la libertad!, ¡viva tu felicidad!, ¡viva el amor!", expresó.

Nailea comentó que en ningún momento salió del clóset con sus palabras y aclaró: "La humanidad somos bisexuales, a eso me refiero, no que yo esté saliendo de ningún tipo de closet, sino que siempre he sido un ser libre y veo potencial en todos".

Sin embargo, la artista de 51 años admitió que sí saldría con una mujer y confesó que ella ve estas atributos antes que el físico de las personas.

Por supuesto (que saldría con una mujer), obvio, sí, pero no por guapa, por inteligente, por sensible, por muchas otras cualidades que buscamos y sí", agregó.

Norvind tiene varios años desaparecida de la pantalla de Televisa, su último proyecto en esta fue el remake Cuna de lobos donde tuvo la oportunidad de ser co-protagonista.

Fuente: Sale el Sol y Unicable