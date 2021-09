Tras veto de Televisa y renunciar en 'VLA', exconductor de 'Hoy' humilla sin piedad a Anette Cuburu

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa conductora Anette Cuburu se volvió blanco de fuertes críticas pero no por parte del público de Venga la Alegría, sino de parte de un conocido exintegrante del programa Hoy.

La originaria de Mexicali, Baja California, de nueva cuenta fue destrozada y humillada por el controversial periodista de espectáculos Álex Kaffie, con quien ya se enfrascó en un pleito hace algunos meses atrás.

El columnista, quien formó parte del matutino de Las Estrellas de 2016 a 2018, aprovechó su publicación en El Heraldo de México para volver a tundir a Anette y a TV Azteca por incluir a 'La Güera' en varios de sus programas. Actualmente forma parte de VLA y también del vespertino Al Extremo.

Espero que esta noche en el programa especial que TV Azteca va a trasmitir con motivo del 15 de septiembre ¡no tenga que 'soplarme' a Anette Cuburu! Fuchi caca", escribió el conocido exconductor de Televisa.

Pero esta no es la primera vez que Kaffie explota y hace pedazos a Cuburu y anteriormente ya había mencionado que le daba "flojera" ver que la televisora del Ajusco la incluyera en varios de sus proyectos. La cachanilla no se pudo quedar callado y le respondió al columnista diciendo que le "daba lástima" ver que él no era nadie en la televisión.

Hace unos días Anette, quien estuvo vetada de Televisa durante 10 largos años, sorprendió a la audiencia de Venga la Alegría al anunciar que renunciaba al reality ¡Quiero Cantar! y que le dejaba su lugar a Gaby Ramírez. En esta competencia la presentadora de 46 años fue duramente criticada porque "no canta" y porque "no tiene gracia", según los internautas.

