"Violador": Chapoy veta de TV Azteca a galán de Televisa; abusó y golpeó a famosa actriz

Ciudad de México.- El actor de Televisa Eduardo Carabajal hizo su primera aparición pública ante los medios luego de que la actriz Elisa Vicedo lo acusara de violación y agresión pero se viera en la necesidad de desistir de la denuncia por abuso sexual que impuso contra el actor de Destilando Amor.

Argumentando que invirtió mucho dinero en abogados y hasta ahora no ha visto un avance significativo en el caso, es que la actriz que ahora vive en Canadá mencionó que aunque ganó la demanda por agresión contra el histrión, ya no podía continuar con la de abuso sexual.

Elisa declaró en Ventaneando la semana pasada que estaba muy afectada y ha gastado mucho sin que se avance, por lo que decidió no continuar con el caso, sin embargo, aclaró que la carpeta sigue abierta.

Ahora, el actor fue abordado por la prensa durante la alfombra roja de la cinta Noche de fuego, días después de las declaraciones de Elisa y meses después de que él aceptara públicamente que la golpeó.

Sin querer detenerse ante los reporteros, el actor argentino se negaba a responder los cuestionamientos sobre este tema argumentado que sus palabras serían sacadas de contexto.

No, y (menos) con ustedes que siempre denigran a las personas", dijo arremetiendo contra los medios.

Al escuchar las interrogantes sobre las denuncias por abuso sexual en su contra, el actor replicó: "Sinceramente no sé de qué me hablas (...) No se vale porque denigran todo lo que uno declara y lo tergiversan... tú que tienes tanta verdad, entonces tú deberías de hacer un programa".

Tras negarse a responder a las declaraciones de Carmen Campuzano quien lo señaló como un hombre violento, Eduardo siguió manteniendo su postura e incluso negó conocer los señalamientos de violación en su contra.

No sé de qué me hablas… estamos hablando de algo que no tengo idea de qué me mencionan... con todo lo que se está viviendo quieren seguir alimentando cuestiones que ni al caso. No los comprendo, hay que tomar consciencia nada más", manifestó.

Sin embargo, antes de alejarse de los periodistas, el artista quien ha sido señalado por varias mujeres y algunas de ellas sí han denunciado, no perdió la oportunidad de enviarle un controversial mensaje a Elisa Vicedo manifestando:

Los hechos hablan más que mil palabras".

Por otro lado, diversos programas de espectáculos como De Primera Mano y Ventaneando lo destrozaron en críticas, asegurando que se "cree famoso" y es un "violador".

En Ventaneando, la titular Pati Chapoy lo tundió y se lanzó contra los organizadores del evento que lo invitaron, además de dejar claro que él está vetado de TV Azteca.

¿Para qué le dan lugar a ese mequetrefe?", cuestionó la comunicadora.

"Los hechos hablan de que este hombre es violador de varias mujeres mexicanas y del extranjero y que es un golpeador", señaló, mientras que Daniel Bisogno aseguró que es poco probable que lo contraten, ya que es un "abusador".

Difícilmente va a tener trabajo después de este antecedente ¿Cómo vas a poner un rostro de un abusador?".

