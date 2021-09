¡Adiós 'Hoy'! Tras vender su ropa y pedir limosna, conductora cambia a Televisa ¿por TV Azteca?

Ciudad de México.- Una aclamada actriz y cantante mexicana, quien recientemente confirmó que volvía al programa Hoy, 'traicionó' a Televisa y reapareció en un programa televisivo del que alguna vez formó parte. ¿Habrá regresado a TV Azteca?

La reconocida Lolita Cortés, quien saltó a la fama internacional como juez del reality del Ajusco La Academia, cambió a Televisa y brindó una entrevista exclusiva al matutino Sale el Sol, donde ella trabajó hace unos meses tras atravesar fuertes problemas económicos.

En 2020, la aclamada 'Jueza de Hierro' cayó en una profunda crisis de salud y económica pues debido a la llegada de la pandemia, perdió su única fuente de ingresos por el cierre de teatros y además sufrió la dolorosa partida de su madre.

En este tiempo, la estrella de la comedia musical fue sometida delicada cirugía en la espalda y los problemas financieros no se hicieron esperar. El portal de YouTube Chacaleo aseguró que Lola tuvo que vender su ropa y zapatos para sobrevivir, así como pedir donaciones a sus fans de redes sociales.

Hace apenas unos días, Andrea Legarreta confirmó que Lolita volvía al matutino como juez del reality Las Estrellas Bailan en Hoy y la mañana de este jueves la artista de 50 años apareció en la emisión de Imagen TV con una fuerte confesión.

La nacida en la Ciudad de México no se va a cambiar de televisora y en realidad apareció en Sale el Sol para hablar del problema que enfrentó con Paco Lalas, quien hasta hace poco era uno de sus mejores amigos.

Cortés decidió abrir su corazón y relató que pese a que el productor la traicionó y le robó lo poco que tenía, para ella él siempre será alguien muy especial en su vida.

Cuando me dio la puñalada por la espalda, fue una decepción muy grande, lloré mucho, he llorado muchísimo no solo perdí lo económico, ¡me quedé sin nada! pero también perdí a un hermano".