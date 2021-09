¡Alarma en Televisa! Tras pelear en vivo, exhiben que a conductora de 'Hoy' ¿la golpea su esposo?

Ciudad de México.- La grafóloga Maryfer Centeno tuvo un fuerte encontronazo en vivo con la integrante del programa Hoy Mariana Echeverría durante su audición para el reality Las Estrellas Bailan en Hoy del matutino de Televisa.

La también abogada y especialista en personalidad renunció al programa en enero del 2020 luego de 8 años ahí en medio de rumores de que había tenido diferencias con la fallecida productora Magda Rodríguez, sin embargo, ella lo negó.

Este año, Maryfer se reincorporó al matutino como encargada de la sección 'La lupa' y fue convencida para que audicionara junto a 'El Shulo' Calderón para ser una de las parejas que concursen en la segunda temporada del reality.

Sin embargo, en vez de recibir halagos, ambos fueron duramente criticados, sobre todo por Mariana Echeverría, quien ganó la primera temporada con Lambda García y fungió como juez.

Primero desató un escándalo al obligar al 'Shulo' a llamarle a su esposo para pedirle permiso de participar en el concurso, algo que él aseguró se le hacía muy extraño ya que "no hacían nada malo".

Luego de que le diera su 'autorización', Galilea la humilló en vivo diciéndole que no entendía por qué debía pedirle permiso para bailar, pues si ella se lo pidiera a su esposo se iba a reír de ella.

Posteriormente, la grafóloga fue destrozada por los jueces por su pésima presentación en el escenario al ritmo de Felices los 4 de Maluma. Maryfer no se quedó nada contenta con los comentarios de Mariana y ambas tuvieron una fuerte discusión en vivo.

Súper desconcentrados, por favor no te lo tomes personal Maryfer, lo que voy a decir es en base a lo que vi en el baile. En esta profesión no se tiene que pedir permiso, se baila y ya, no estás haciendo nada malo (...) se te olvidó toda la coreografía, traías una cara de asustada... no me digas que no porque sí".