¡Alerta en la música! Agobiado, cantante de famosa agrupación revela en VIDEO una trágica noticia

Ciudad de México.- Alexander Delgado, vocalista del famoso grupo Gente de Zona empleó sus redes sociales para pedir la colaboración de sus seguidores luego de que le ocurriera un trágico suceso.

El famoso cantante cubano reveló haber perdido una maleta a los pocos segundos de haber salido de su casa, por lo que pide a los internautas su ayuda para poder localizarla.

En el video, el artista explica que el artículo cayó del maletero de su auto, justo frente a la puerta de su casa, y a través de un video captado por las cámaras de seguridad, pudo percatarse de que el equipaje había sido recogido por alguien más.

Señaló que a los pocos minutos del incidente, se acercó un carro blanco que se detuvo en la carretera, el conductor se bajó, recogió la maleta y la puso en el asiento trasero, antes de marcharse, por lo que pide recompensa para recuperar sus pertenencias.

Mi gente, el día de ayer me encontraba saliendo de prisa al aeropuerto y no me percaté de que el maletero del carro quedó abierto. Se extravió la maleta y como puede observarse en el video esta persona la recogió. La maleta no contiene gran valor material, sino efectos personales de valor sentimental", relató el reguetonero.