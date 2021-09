¡Alista su muerte! Tras 31 años y pedir despensa para sobrevivir, actriz deja Televisa por TV Azteca

Ciudad de México.- La actriz Diana Golden, quien estuvo durante 31 años en Televisa y durante la pandemia tuvo que recurrir a pedir despensas para sobrevivir ante la falta de trabajo, dejó en shock al contar en TV Azteca que ya tiene todo listo para su muerte.

La actriz causó polémica en el pasado mes de junio al ser captada recibiendo despensas luego de caer en una fuerte crisis económica. Aseguró que tenía cuatro meses en ese momento sin trabajar y, sin pena alguna, declaró estar muy agradecida:

Bendito sea Dios, agradezco mucho la ayuda que nos han brindado tanto la ANDI como la ANDA por que sino, no sé cómo hubiera podido sobrevivir. Pena es robar y que te cachen, además es deliciosa la comida. Tengo cuatro meses sin trabajar al igual que todos los actores", dijo entonces.

Siendo su último trabajo en Televisa en 2020 en la telenovela La mexicana y el güero, la actriz expresó en entrevista con Ventaneando su amor por México con motivo del Día de la Independencia y aseguró que aunque ella es originaria de Colombia, se considera "chilanga".

La exesposa de Alfredo Adame primero contó que llego en 1986 a México pero un año antes estuvo de vacaciones en el país y quedó tan maravillada que decidió quedarse y hasta ahora lleva 37 años viviendo aquí.

Yo soy chilanga, a mucho orgullo, aunque no nací aquí llevo más de la mitad de mi vida viviendo aquí, México me adoptó a mí. Un chilango nace donde se le da la gana ¿qué no?".