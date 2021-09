¡Estalló la bomba! Madre de Jenni Rivera revela que Lorenzo Méndez golpeaba a Chiquis: VIDEO

Ciudad de México.- La pareja que conformaban Chiquis y Lorenzo Méndez ha estado envuelta en una serie de polémicas, dimes y diretes.

Recientemente, surgió una nueva controversia en la que está involucrada la señora Rosa Saavedra, madre de Jenni Rivera quien a través de un video en su canal de YouTube reveló lo que desde hace tiempo se viene especulando, que el cantante era violento con su pareja.

Chiquis me dijo 'es que él me pegaba abuela. Cuando andaba así mal, una vez me agarró y me dio una cachetada, no me dejé yo también le di'" narró doña Rosa mientras transmitía desde su cocina.