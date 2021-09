"¡Estoy harta!": Galilea Montijo explota en Televisa y deja el foro de 'Hoy'; confirma su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora Galilea Montijo sorprendió a todos al abandonar repentinamente el foro del programa Hoy luego de que se molestara por un castigo y hasta pidió a la productora Andrea Rodríguez su reemplazo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Durante la dinámica Carrera de caballos de conocimiento en la que se enfrentaron los dos equipos del matutino de Televisa, el rojo y el amarillo, el conductor Raúl 'El Negro' Araiza anunció que el equipo perdedor recibían toques como castigo, lo cual es la peor pesadilla de la tapatía.

Ya en el pasado Galilea ha dejado bien claro que no soporta los toques, pues le da terror recibirlos, sin embargo, en el matutino insisten en poner esta actividad como castigo para los equipos o conductores que pierdan en las dinámicas.

Por esta razón, al enterarse que el equipo perdedor tendría que someterse a esto, la conductora estalló y lanzó un duro reclamo mientras caminaba para irse del foro.

¿Saben qué? Perdón señor 'Negro' ¿Hay toques? Yo estoy harta de que la vida me patee... ¡ahora toques!", dice mientras azota contra el piso un bastón con la cara de un caballo que utilizaría para la dinámica.

'El Negro' la detiene y le pide que se calme para después convencerla de regresar a su lugar y jugar, sin embargo, el equipo amarillo, de Galilea, finalmente cae ante el rojo, (40 contra 43 puntos), por lo que la conductora enfureció de nueva cuenta al saber lo que le deparaba.

En un intento desesperado, pide a la productora del matutino que 'El Negro' sea el conductor que la reemplace para poder irse.

¡No, no! Es más, señora productora yo quiero pedir un favor, como estoy enfermita y cruda... quiero pedir que 'El Negro' que es un caballero, esté en mi lugar (...) ¡No, no, no! No quiero, estoy sudando".

Aunque Araiza trata de tranquilizarla, la presentadora seguía gritando y diciendo que se rehusaba a recibir toques.

No seas manipuladora, estás quedando mal", le decía el conductor mientras la sujetaba de los brazos prácticamente arrastrándola a donde estaba el aparato de toques.

"La presión se me está subiendo, soy hipertensa, me acaban de detectar. Me da mucho miedo, estoy sudando... ¡No! te lo suplico... ¡mis silicones se van a tronar!", gritaba e imploraba Galilea tratando de zafarse del castigo.

Tras sus quejas y súplicas, la conductora abandonó a su equipo y ellos tuvieron que recibir toques menos ella, por lo que Andrea Legarreta la balconeó.

Ahora por eso Gali sola", le dijo, lo que provoca que ella explote y salga corriendo.

"¡No, no!", dice mientras abandona el foro y sus compañeros la persiguen, logrando finalmente salirse con la suya.

El gracioso momento causó infinidad de risas en redes, pues internautas aseguraron que la conductora es muy graciosa y sin ella el programa no sería lo que es.

Fuente: Canal de YouTube del Programa Hoy e Instagram @galileamontijo