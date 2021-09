¡La traicionó! Integrante de 'VLA' destaparía que esposo de conductora de Televisa "es bisexual"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que hace unos días el programa Chisme No Like destapara la presunta bisexualidad del esposo de la conductora de Televisa Inés Gómez Mont, los conductores revelan que quien supuestamente confirmó esto habría sido una integrante de Venga la Alegría.

Actualmente, la presentadora supuestamente está prófuga de la justicia luego de ser acusada de presunto peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita junto a su marido, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga.

En medio de toda esta polémica, destaparon presuntos secretos de la vida personal de ambos en algunos medios, los cuales complicarían su situación.

De acuerdo con el periodista de espectáculos Javier Ceriani, quien conduce Chisme No Like con Elisa Beristian, el esposo de la conductora mexicana presuntamente sería "bisexual" e incluso dijo que "sale con hombres que le son presentados por uno de sus socios".

El argentino aseguró que no solo él lo ha dicho, pues señaló que supuestamente la conductora de TV Azteca Anette Cuburu, quien fue vetada de Televisa luego de su divorcio de un alto ejecutivo de la empresa, habría difundido el mismo rumor entre sus amigas.

Anette Cuburu anda diciendo a sus amigos que está confirmado que el marido de Inés sale con hombres (…) La Cuburu se lo dijo a sus amigas, que el marido de Inés Gómez Mont salía con chicos que le presentaba su socio el señor Castro", dijo Ceriani.

Aunque no especificaron cómo se habrían enterado de esto, contaron que es algo que se rumora desde hace tiempo y que ellos ya tenían la información hace unos meses pero no la sacaban porque Inés estaba "medio descontinuada".

Momento del video a partir del minuto 53:00

Hace unos días, los conductores difundieron que el marido de Inés presuntamente habría tenido algo qué ver con Sergio Castro López, empresario que es investigado por supuesta emisión de facturas falsas y creación de empresas fachada.

Es un hombre con un pasado turbulento porque fue socio de Sergio Castro López, el rey del outsourcing", explicó el argentino.

Además, contaron que este hombre supuestamente le presentaba "edecanes, mujeres jóvenes y bonitas", además de que "también traía muchachitos para cautivar a socios".

Le gustaba tener muchachitos alrededor. Entre esos muchachitos tenía a su preferido: el marido de Inés Gómez Mont", dijo Ceriani de Castro.

Cabe mencionar que la información brindada por el programa Chisme no Like no está confirmada por ninguno de los involucrados, por lo que solo permanece en calidad de especulaciones.

Fuente: Canal de YouTube de Chisme No Like e Instagram @inesgomezmont y @anetteoficial