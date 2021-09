¡Llega a TV Azteca! Tras perder su exclusividad, conductor de 'Hoy' deja Televisa tras 30 años

Ciudad de México.- Un querido conductor del programa Hoy se estaría despidiendo de Televisa para irse a la competencia TV Azteca luego de 30 años en la empresa y tras perder su contrato de exclusividad el año pasado en plena pandemia.

Se trata del polémico Jorge 'El Burro' Van Rankin, quien tras 8 años en Hoy redujo su participación en el matutino porque aseguraba que tenía mucho trabajo al estar en grabaciones de la serie 40 y 20, desmintiendo que lo hayan despedido como se dijo.

La cosa es fácil: me salí del programa porque tenía más trabajo, pues me venía para acá a grabar, entonces, solo me quedé con las entrevistas", dijo en entrevista con TVNotas.