¿No hubo amor? Adamari López rompe el silencio: Revela la verdad tras su separación de Toni Costa

Ciudad de México.- En una reciente entrevista otorgada a la revista People, la conductora Adamari López reveló detalles que aquejan en su vida sentimental.

Durante la intervención, la presentadora de Telemundo habló por primera vez de algunos detalles sobre su truene con Toni Costa, dejando impresionados a propios y extraños.

Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo", además de señalar que no podía seguir permitiendo eso por el bien de ella, pero sobre todo por su hija.