¿Se hartó de Legarreta? Galilea Montijo y conductora se pelean en vivo en 'Hoy' y hasta hubo jalones

Ciudad de México.- Durante la mañana de este jueves 16 de septiembre la querida conductora Galilea Montijo perdió la paciencia y tuvo una pelea en vivo con una de sus compañeras del programa Hoy. ¿Habrá sido con Andrea Legarreta?

La originaria de Guadalajara, Jalisco, es considerada como una de las presentadoras favoritas de Televisa y es que además de que es sumamente guapa, el público también la aclama porque es sumamente simpática y tiene un sentido del humor inigualable.

Sin embargo, esta mañana Galilea no tenía muchas ganas de bromear y cuando la periodista Shanik Berman trató de jugar con ella, terminó explotando frente a las cámaras y todos los presentes en el foro.

Resulta que la presentadora de origen europeo no paró de elogiar el físico del cantante Alejandro Fernández al verlo en el más reciente concierto que ofreció en Las Vegas al lado de su hijo Alex Fernández.

Gali de inmediato le pidió a su compañera que se sentara para finalizar la nota, pero esta la ignoraba y por el contrario comenzó a hacerle cosquillas, lo cual hizo desatar la furia de la tapatía y hasta hubo jalones.

No me voy a reír, no me voy a reír... ¡güera!", le gritó ya molesta.