Shock en Televisa y TV Azteca: Tras vicios y amorío en 'VLA', conductor vuelve con trágica noticia

Ciudad de México.- Un famoso músico, modelo y conductor, quien mantuvo un conocido romance con una exconductora de Venga la Alegría, reapareció y dio una trágica noticia luego de haber caído en una fuerte adicción.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El cantante Charly López, quien ahora trabaja como presentador en World TV y formó parte del grupo Garibaldi, abrió su corazón en una entrevista para la revista TVNotas y confesó que a consecuencia de la pandemia, se dio cuenta que sufría depresión.

El exesposo de la conductora Ingrid Coronado, quien trabajó por años en TV Azteca, relató que la llegada del Covid-19 le trajo serios problemas económicos pues se estaba estrenando como empresario y todos sus planes se vinieron abajo.

Charly confesó que durante el confinamiento hizo trabajos de introspección y aquí identificó que había problemas en su salud mental. Afortunadamente pudo superar este episodio luego de reinventarse como empresario, conductor y cantante.

Ahora en la pandemia me di cuenta de que estuve deprimido mucho tiempo, no lo sabía, pero me empecé a autoanalizar, con cada pérdida de una pareja o una bronca personal, me deprimía; todo lo fui acumulando".