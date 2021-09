¡Tragedia en Televisa! Exconductora de 'VLA' da terrible noticia; ella y su bebé tienen Covid-19

Ciudad de México.- La bailarina y conductora Jenny García, quien estuvo en Guerreros 2020 en Televisa y más de 16 años en Venga la Alegría de TV Azteca, alarmó a sus seguidores al compartir que ella y su bebé recién nacido dieron positivo a Covid-19.

La coreógrafa reveló a través de historias de Instagram que se desapareció de las redes ya que ella y su hijo Luca, producto de su relación con el empresario Fernando Moreno, se contagiaron del virus.

Jenny escribió que padece fuertes síntomas debido al virus y que su bebé de apenas dos meses de edad también ha padecido los estragos de esta enfermedad.

La exintegrante de Venga la Alegría, quien también estuvo a cargo de la sección fitness en el programa Hoy y fue coreógrafa en la primera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, comentó que el virus llegó de forma inesperada.

Pese a que asegura que no se sentido bien y la ha pasado mal, asegura que no le interesa tanto su salud pues pone por encima la de su hijo, ya que la tenía muy mal haberlo visto padecer los estragos del virus.

Ahora que soy mamá no me importa cómo me sienta mientras mi bebé esté bien, verlo irritado, llorón y con dificultad para poder respirar, eso me tenía muy mal".