Tras asesinato de su ex, actriz de Televisa acusa a galán de TV Azteca de golpearla: "Me empujaba"

Ciudad de México.- La actriz Ivonne Montero, quien empezó su carrera en Televisa, estuvo unos años en Telemundo y protagonizó varias telenovelas en TV Azteca, hizo una fuerte confesión en Sale el Sol, pues contó que fue víctima de violencia de parte de una expareja y un famoso actor con el que trabajó.

La actriz señaló de haberla golpeado mientras grababan la telenovela del Ajusco Secretos del Alma (2008) a su galán en la historia, el actor Humberto Zurita.

Montero aseveró que tenía escenas de besos muy intensas con el actor, sin embargo, al finalizar la escena, él la aventaba a empujones y le faltaba al respeto.

"Yo estaba trabajando, estaba haciendo lo mío, no quise hacer un gran problema pero sí llegó un momento que sí hubo una falta de respeto y sí se tornó en una agresión física bastante fuerte en medio de una escena, que no estaba planteado pero yo ya venía cargando con sus faltas de respeto continuas".

De pronto teníamos una escena de besos, me besaba como nadie, porque eso sí lo hacía, y de repente me empujaba, me quitaba de un empujón. 'Quítate'. Nunca entendí la razón, yo siempre me porté igual, siempre he sido muy respetuosa de mis compañeros".