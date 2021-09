Adiós Televisa: Tania Rincón se despide de foros y deja en shock a Instagram con coqueto minivestido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y hace algunas horas la conductora Tania Rincón tuvo que decir adiós a los foros de Televisa y se despidió de su público luciendo un espectacular y encantador atuendo que causó furor en las redes sociales.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Resulta que la noche de ayer jueves 17 de septiembre, la expresentadora del programa Venga la Alegría en TV Azteca abandonó el set del reality Guerreros 2021 pues fue el final de la temporada.

Por segunda ocasión, su equipo 'Cobras' logró quedarse con el triunfo y se coronaron como bicampeones de este exitoso proyecto de Canal 5.

Como era de esperarse, Tania aprovechó la especial noche para lucir uno de los 'looks' más icónicos y modernos de la temporada. La originaria de Michoacán aprovechó su cuenta oficial de Instagram para compartir una serie de fotografías en donde presume su vestuario y arreglo.

En esta ocasión la exreina de belleza de 34 años se dejó ver modelando sus torneadas piernas con un pequeño vestido repleto de lentejuelas plateadas con detalles rosa y verde, unos enormes tacones plateados, el cabello con ondas y adornado con una tiara de pedrería.

La publicación de 'La Rincón' causó furor de forma inmediata y se llenó con más de 44 mil Likes en solo unas horas, además de que los fieles admiradores y fans de la presentadora no han dejado de elogiarla.

No nos dejes mi @taniarin".

Estás guaperrima".

Ya te extrañamos".

Princesa hermosa".

Diciendo adiós de forma espectacular".

Fuente: Instagram @taniarin y @guerrerosofmx