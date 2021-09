Adiós Televisa: Tras perder exclusividad, famosa actriz confirma en TV Azteca que se va de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz Cynthia Klitbo, quien en plena pandemia perdió su exclusividad en Televisa, apareció en la pantalla de TV Azteca dando una fuerte noticia sobre su futuro y confirmó que abandonaría México.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La exnovia del polémico influencer 'Rey Grupero' detalló que tiene planeado mudarse de su país natal y que está pensando en irse a Perú o algún otro país con su hija Elisa debido a que no soporta la inseguridad y todo lo que pasa en territorio mexicano.

Me parece que es un lugar bonito para vivir y es mucho más tranquilo que México y sí me quiero ir pero no sé a dónde", dijo frente a los micrófonos de Venga la Alegría.

Sin embargo, la conocida artista relató que sí seguirá volviendo a México pero solamente a trabajar pero ya no de forma definitiva. "Ya no quiero vivir aquí, me duele mi país".

Además, 'La Klitbo' manifestó que no volverá a hablar sobre Rey Grupero pues ahora ya tiene pareja y quiere darle su debido lugar.

No hablé de él en su momento y no voy a hablar de él cinco meses después cuando tengo una relación con una persona".

Fuente: Venga la Alegría